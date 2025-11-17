Jara endurece el tono contra Kast y lo califica de "autoritario" y acusa que "denosta al que piensa distinto"

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a la primaria del domingo y anunció que se harán algunas incorporaciones a su equipo.

Desde la comuna de La Pintana, la abanderada señaló que “enfrentamos una primera vuelta residencial, donde los pronósticos indicaban que dos candidatos de apellido alemán eran los que se iban al balotaje de la segunda vuelta, y eso no fue así”.

En ese sentido, dijo que “todos los cambios que se hagan van a ser para complementar la estrategia que hemos llevado adelante durante este tiempo y que ha ido dando resultados. Que a veces no es tan bulliciosa, tan ruidosa, tan estridente o no da para tantas páginas en los diarios, porque en realidad polémicas no se arman, pero que sí es trabajo serio, ordenado y disciplinado y que da resultados”.

“Vamos a incorporar gente, porque tenemos un buen equipo y los equipos cuando hay desafíos mayores, como el que viene ahora en la segunda vuelta, vamos a hacer algunas incorporaciones, pero lo esencial del equipo se mantiene porque es un equipo de trabajo que ha dado resultados”, subrayó.

En cuanto al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, la exministra del Trabajo fue enfática al calificarlo como “una persona autoritaria, que denosta al que piensa distinto, que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar, que su estilo es oponerse a todo, y que como yo sí estado en Gobierno sé qué otra cosa es con guitarra”.

“Oponerse a todo, estar siempre obstruyendo en vez de construyendo no sirve para ser presidente de Chile”, indicó.

Por otro lado, la candidata se refirió a los resultados de Franco Parisi y afirmó que “tuvo una estrategia muy interesante. Hay aprendizajes que hacer de eso, lo digo humildemente”.

“Yo voy a trabajar por conquistar a la ciudadanía. Ahora, si Franco en algún minuto estima pertinente que nos podamos reunir o hacer algún gesto o tener algún tipo de diálogo, siempre voy a estar disponible, pero es él hoy día quien tiene este buen resultado y yo voy a respetar sus tiempos”, añadió.

PURANOTICIA