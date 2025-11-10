Jara emplazó al Gobierno por megatoma en San Antonio: "Que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado"

En el último debate presidencial previo a las elecciones de este domingo, los candidatos fueron consultados sobre el desalojo de la megatoma de la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Mayne-Nicholls: Leyó una carta de una niña de la toma ‘Pampa 2’. “Creo que el desalojo tiene que considerarse de dónde reubicamos a los niños (…) Las órdenes judiciales tenemos que cumplirlas”.

Parisi: “Los decretos judiciales se ejecutan”.

Enríquez-Ominami: “Es un dilema falso. Se puede ser empático y ser jefe de Estado. Se puede proteger a los niños y haber desalojo”.

Matthei: “Vamos a aumentar los subsidios a vivienda”.

Kast: “Las órdenes judiciales hay que acatarlas, cumplirlas y ejecutarlas. Las personas tienen plazos”.

Jara: "No me pongo en el escenario del 1 de marzo, le pido al Gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado".

"Quedan meses y es su tarea cumplir tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial".

Artés: Consideró "una barbaridad" desalojar la megatoma de San Antonio: "Nuestro país es un país que se ha construido con las tomas"

PURANOTICIA