Jara dice tras video de Matthei que la derecha "está en una disputa por quién conduce al sector"

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), comentó sobre el video musical de la candidata Evelyn Matthei, donde se le menciona a ella y a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“No, claramente no es Jara, es lo primero que voy a decir, y claramente yo no soy Matthei”, comenzó señalando, apuntando al contenido del vídeo musical.

La exministra del Trabajo dijo tener en su perspectiva de Gobierno “la centralidad puesta no en disputar un sector político como lo están haciendo Kast, Kaiser y Matthei, sino que pensar en el bienestar de los chilenos”.

“La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector, viene autodestructivamente mostrando nula capacidad de gobernabilidad y ponerse de acuerdo”, indicó.

Y recalcó que la alianza que encabeza “está pensando en cómo resolvemos los problemas de las chilenas y los chilenos”.

Finalmente, Jara dijo que no ha tenido tiempo de ver el video, "porque he estado trabajando precisamente en reunirme con distintos sectores de nuestra sociedad que la componen y que muchas veces, las otras candidaturas de la derecha son invisibilizados, no les importan, pero a nosotros sí. Sabemos que Chile lo componemos todos ahí y no hay que dejar a nadie atrás".

