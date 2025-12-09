Click acá para ir directamente al contenido
Jara dice que "es evidente" que Maduro debe dejar el poder y asegura que Venezuela "alberga una dictadura"

Jara dice que "es evidente" que Maduro debe dejar el poder y asegura que Venezuela "alberga una dictadura"

La candidata presidencial afirmó que el último proceso electoral en el país caribeño "fue un fraude".

Martes 9 de diciembre de 2025 22:33
Los candidatos presidenciales abordaron la situación de Nicolás Maduro en Venezuela, durante el último debate de cara a las segunda vuelta.

Respecto a la coyuntura política en el país caribeño, la exministra del Trabajo afirmó que “es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder”.

Además, sobre las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio a conocer las actas, la exministra del Trabajo señaló que "el último proceso electoral fue un fraude y Venezuela se ha convertido en un país que alberga una dictadura, que además ha generado fenómenos asociados que nosotros hemos experimentado en Chile, como el de la migración”.

La abanderada reiteró que el rol de los organismos internacionales es clave para enfrentar la situación. “Voy a apoyar desde el sistema internacional todas las medidas que promuevan una transición en Venezuela y que sean, por cierto, adoptadas por el propio pueblo venezolano, pero con apoyo desde mi gobierno también”, planteó.

Respecto si respaldaría una amnistía internacional como parte de una transición negociada con Estados Unidos, puntualizó que "creo que la amnistía es la injusticia, y no creo que eso, en mi lenguaje, esté presente. Yo creo que hay que juzgar a todas las personas que cometen delitos”.

