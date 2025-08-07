Evelyn Matthei en Consejo General de la UDI: "Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció que las últimas encuestas "no han sido buenas", pero llamó a la calma y afirmó que "vamos a remontar".

La carta a La Moneda asistió al Consejo General de la UDI, su partido, donde anunció la nómina de candidatos de la colectividad a la Elección Parlamentaria.

"Tengan tranquilidad, falta mucho tiempo. Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar porque... ¿saben lo que pasa? Los chilenos lo único que quieren es que les solucionemos sus problemas y que no nos andemos peleando ni con eslóganes vacíos, ni con puro TikTok", indicó.

Luego, criticó la gestión del Gobierno diciendo que “los mismos que llegaron diciendo que ellos eran distintos, que moralmente eran superiores y que criticaban los "30 años", han sido donde mayor corrupción ha habido en este Gobierno”.

Además, fustigó a su rival de Republicanos, José Antonio Kast, en el tema de seguridad y migración descontrolada: "Este Gobierno no ha sido capaz y hay otros que tampoco tienen los equipos, que hablan mucho, pero no son capaces de hacer todo lo que hay que hacer en esa materia. Por eso que tenemos que llegar al Gobierno".

Por su parte, el presidente del partido, diputado Guillermo Ramírez, le aseguró a Matthei que "la UDI te quiere, te apoya y va a estar contigo hasta el final", lo que despertó el aplauso cerrado de los presentes en la sede gremialista de calle Suecia, en Providencia.

“La Evelyn no les pide a los chilenos que todos piensen como ella. No. Nos invita a recorrer caminos junto a ella. Un camino en el que habrán diferencias, pero donde finalmente se pondrá por delante es el interés de Chile”, concluyó Ramírez.

PURANOTICIA