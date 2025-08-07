Equipo económico de Jeannette Jara descartó el fin de las AFP: "No veo que haya ninguna posibilidad política para aquello"

Luis Eduardo Escobar, jefe del equipo económico de Jeannette Jara, afirmó que no hay posibilidades políticas para avanzar en el fin de las AFP, como estaba planteado en el programa de las Primarias de la candidata oficialista. De esta manera, sumó una nueva polémica, ya que anteriormente había calificado como "difícil" llegar a un sueldo mínimo de $750.000, otra de las propuestas de la militante del Partido Comunista (PC).

Al término de un debate con los asesores económicos de las candidaturas de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast, Escobar aseguró –según consigna La Tercera– que “no habrá nueva reforma de pensiones. No tenemos planteado hacer cambios, sino que más bien lo que hemos conversado es ver cómo funciona este nuevo sistema (la reforma actual) y seguir ese curso”.

Consultado sobre si se avanzará en eliminar las AFP, como estaba en el programa de Primarias, señaló que “no veo que haya ninguna posibilidad política para aquello".

También manifestó que “Jeannette Jara ha planteado la importancia de los ahorros como un mecanismo para fortalecer el mercado de capitales. Chile tiene probablemente uno de los mejores mercados de capitales de economías de nuestro nivel de ingresos, emergentes, porque tenemos este sistema de ahorros muy potentes”.

En cuanto al mercado laboral, aseguró que tener una tasa de desocupación de 8,9% y una creación de empleo de 141 nuevos puestos de trabajo “es un desastre”. También planteó que para mejorar la cifras es necesario retomar el crecimiento, porque esa es la primera herramienta para generar empleo. “Crecer, crecer, crecer”, enfatizó.

El domingo pasado, en entrevista con La Tercera, Escobar afirmó que Jeannette Jara le había dicho que era "socialdemócrata", junto con adelantar nuevos criterios para el programa económico en construcción. “Nuestra tarea es hacer un programa nuevo que respete la institucionalidad que tenemos”, dijo.

A la vez, desechó la propuesta de fijar un salario vital de $750 mil. “El consenso dentro del equipo es que llegar a $750 mil en cuatro años es bien difícil”.

