Discusión termina con adolescente gravemente herido tras ser baleado en Peñalolén

Jueves 7 de agosto de 2025 07:32
Un adolescente de 16 años fue baleado en el tórax luego de protagonizar una riña durante la noche de este miércoles en la comuna de Peñalolén.

La víctima fue trasladada primero al Cesfam La Faena y luego al Hospital Luis Tisné, donde fue sometido a cirugía, encontrándose grave.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque ocurrió cerca de las 20:30 horas, luego que ingresara gravemente herido al Centro de Salud Familiar.

El subcomisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Mario Jara, indicó que "la víctima habría recibido un disparo tras una discusión con un sujeto aún desconocido".

Mientras se investiga cómo trasladaron al adolescente al Cesfam La Faena, desde el Hospital Luis Tisné informaron que está fuera de riesgo vital.

