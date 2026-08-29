Jara cuestiona viaje de Kast a foro en Madrid y critica reforma de seguridad

Un llamado al Presidente José Antonio Kast a concentrarse en los problemas internos del país realizó este sábado la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien además expresó reparos ante una eventual participación del Mandatario en un foro político en Madrid y cuestionó distintos aspectos de la reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

Las declaraciones fueron realizadas en el Cementerio General, donde Jara participó del homenaje por el fallecimiento del expresidente del Partido Comunista Guillermo Teillier.

Consultada por la posibilidad de que Kast participe en la cita internacional, la exministra planteó que el Mandatario debe definir si ejercerá su cargo representando al conjunto del país o si mantendrá una participación activa en espacios políticos vinculados a sectores de ultraderecha.

“Creo que hoy día participar en un foro fanático, dogmático, como es el de la ultraderecha, en realidad daría una muy mala señal al país”, afirmó.

Jara también descartó equiparar esta eventual participación con la presencia de autoridades de la administración del expresidente Gabriel Boric en otras instancias internacionales que fueron cuestionadas por sectores políticos.

“Siempre es distinto un foro en el cual se discute la democracia respecto de una en la cual se hace efectivamente una posición política extrema, como lo son las ultraderechas”, sostuvo.

En ese contexto, la excandidata presidencial planteó que el foco del Gobierno debería estar puesto en las prioridades nacionales. Entre ellas mencionó los procesos de reconstrucción necesarios tras los temporales e incendios, además de las dificultades que enfrenta el país en materia de seguridad pública.

REPAROS A LA REFORMA DE SEGURIDAD

Jara también abordó la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo para fortalecer las herramientas del Estado en materia de seguridad, manifestando especialmente sus reparos frente a las facultades contempladas en el nuevo estado de excepción.

“No sé en qué medida interceptar los teléfonos sin previa autorización de los tribunales puede ser algo que contribuye al crimen organizado, sin embargo, levantar el secreto bancario, consideran que no. Creo que hay una contradicción tremenda”, sostuvo.

La exministra también cuestionó las posibles consecuencias de algunas de las atribuciones incorporadas en la propuesta, las que calificó como “atentatorias a la libertad”.

Uno de sus principales cuestionamientos se relacionó con las restricciones que eventualmente podrían afectar derechos como la reunión y la asociación durante la aplicación de las medidas excepcionales.

“Los que gritan libertarios por siempre son los que quieren que la gente no se pueda reunir durante 280 días, que el derecho a la asociación se suspenda”, señaló.

Jara manifestó además su expectativa de que la iniciativa no consiga avanzar en los términos actualmente planteados y llamó al Ejecutivo a diferenciar las medidas destinadas al mantenimiento del orden público de aquellas necesarias para perseguir estructuras criminales.

“Yo le haría un llamado al Gobierno a concentrarse en combatir el crimen organizado, que es lo que comprometió con la ciudadanía, y dejar de darse gustitos dogmáticos. Aquí el control del orden público es una cosa, el combate al crimen organizado es otra”, afirmó.

De esta forma, la excandidata presidencial centró sus cuestionamientos tanto en la eventual participación internacional de Kast como en el contenido de la reforma de seguridad, insistiendo en que la prioridad del Ejecutivo debería estar puesta en enfrentar directamente al crimen organizado y atender las principales urgencias internas del país.

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