Jara cuestiona señales del comando de Kast y alerta sobre “riesgos graves para la niñez”

A solo una semana de la segunda vuelta presidencial, la candidata oficialista Jeannette Jara intensificó sus críticas hacia el comando de José Antonio Kast, especialmente tras los dichos del diputado republicano José Carlos Meza, quien justificó la posibilidad de conmutar penas incluso a condenados por abusos sexuales contra menores.

Desde Iquique, Jara calificó estas afirmaciones como “gravísimas” y un retroceso inaceptable para el país. Aseguró que desde el sector opositor “han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar, que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel”. Añadió que esta postura “no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años”.

La candidata hizo énfasis en el impacto que estas propuestas tendrían en la protección de la infancia, señalando que “el daño que se le hace a la niñez, la violencia y la revictimización que implica siquiera plantear que estas personas puedan salir de la cárcel, lo encuentro realmente grave”. En esa línea, llamó a las familias a mantenerse alertas frente a estas señales: “Si aún no son gobierno y plantean cosas como estas, completamente descabelladas, es muy complejo lo que podría ocurrir si llegaran a ganar”.

Cuestionamientos a la agenda migratoria y laboral

Durante su visita al norte del país, Jara también criticó la propuesta migratoria del candidato republicano, sosteniendo que existe un alto nivel de inconsistencia. “He visto propuestas de expulsar a 300 mil migrantes, después invitarlos a salir, luego que ellos mismos se paguen el pasaje o que lo haga el empleador. Hay un nivel de improvisación tremendo”, afirmó.

La abanderada defendió además la jornada laboral de 40 horas, subrayando que su implementación ha permitido mejorar la calidad de vida de las familias. “Permite que las personas estén más tiempo en sus casas con sus hijos. Algunos no lo valoran, quizás no lo han vivido, pero quienes estamos a cargo de nuestros hijos sabemos lo importante que es”, señaló.

Calificó la normativa como uno de los “avances civilizatorios” que Chile no debe retroceder y cuestionó que personeros del comando opositor la cataloguen como un retroceso, aludiendo nuevamente al diputado Meza. “Lo que ellos llaman retroceso es, en realidad, una mejora en la vida de las familias”, remarcó.

