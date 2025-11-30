Jara cuestiona demora del Gobierno ante crisis migratoria en frontera norte

Durante una visita a Viña del Mar, marcada por el encuentro con vecinos afectados por el megaincendio, Jeannette Jara aprovechó su despliegue territorial para cuestionar la gestión del Gobierno frente a la crisis migratoria en la frontera norte. Desde Gómez Carreño, la candidata acusó falta de previsión y una reacción tardía ante las medidas adoptadas por Perú, advirtiendo que la demora en coordinar reuniones bilaterales puede profundizar los efectos sobre las comunidades locales y los propios migrantes.

“Entiendo que los gobiernos se van a reunir el lunes, pero me habría gustado que esto hubiera ocurrido la semana pasada. En estas materias los días son importantes y las medidas tienen que ser urgentes”, expresó Jara, subrayando que, de haber estado en La Moneda, habría actuado de manera inmediata frente al cambio de criterio de Perú.

La candidata detalló que, para enfrentar situaciones de tensión fronteriza, su propuesta contempla transformar el complejo fronterizo de Chacalluta en una “frontera tecnológica” equipada con control biométrico, sensores y drones. Además, defendió la creación de una policía especializada en control migratorio y el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo, garantizando una respuesta ágil y segura.

Jara enfatizó que una política migratoria efectiva debe sustentarse en diplomacia activa y acuerdos sólidos con los países vecinos. “Esto requiere seriedad, responsabilidad y coordinación internacional efectiva, no anuncios tardíos”, concluyó, insistiendo en que la planificación y la rapidez son esenciales para proteger a las comunidades y gestionar adecuadamente el flujo migratorio.

