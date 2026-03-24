Jara critica la gestión de Kast por alza del combustible: "El Gobierno está apagando el incendio con bencina"

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, abordó el anuncio del Gobierno respecto de la fuerte alza que tendrán los combustibles desde este jueves, medida que impactará directamente en el costo de las gasolinas y el diésel en todo el país.

En concreto, el precio de las bencinas subirá en $370 y el del diésel en $580.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra del Trabajo dijo que "el Gobierno está apagando el incendio con bencina".

En la misma publicación, la militante del Partido Comunista criticó las prioridades económicas del Ejecutivo, señalando que mientras se argumenta falta de recursos para enfrentar el impacto social de la medida, se plantean otras modificaciones tributarias.

"Dice 'no hay plata' para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país", mencionó.

Finalmente, llamó al Gobierno a reconsiderar la decisión antes de que entre en vigencia el alza en los combustibles. "Recapaciten. Aún es tiempo", cerró.

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