Jara cerró su campaña en Coquimbo prometiendo "crecimiento que llegue a la mesa de todos los chilenos"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, realizó un masivo acto en la ciudad de Coquimbo en el marco de su cierre de campaña.

La actividad tuvo lugar en la plaza Vicuña Mackenna, en un sector conocido como Barrio Inglés.

La abanderada hizo hincapié en una de sus promesas de campaña: "Crecer con mucha fuerza pero con un crecimiento que llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas y que sea sostenible con el medio ambiente, que es nuestro tesoro y es lo que le dejaremos a las futuras generaciones. Todos queremos crecer, pero ese crecimiento tiene sentido siempre que llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas".

En ese sentido, reafirmó que "el ingreso vital de 750.000 pesos va a ser suscrito en mi Gobierno", especificando además que esta iniciativa vendrá acompañada de un "apoyo" para las pequeñas y medianas empresas, reconociendo que "son las pymes a las que más le cuesta".

Luego, insistió en el desgaste que genera en las personas las promesas incumplidas. “Está cansada de que un día les digan otra cosa. Al día siguiente otra distinta y así sucesivamente”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a generar un cambio duradero para las futuras generaciones. “Por eso necesitamos que esta historia (…) genere una mejor opción para las nuevas generaciones, para que a sus hijos no les cueste tanto como a nosotros y podamos combatir la desigualdad”.

La aspirante a La Moneda expuso que “algunos quieren hacernos creer que Chile es un país donde no alcanzan los recursos. Y yo les quiero decir que Chile es un país que genera muchos frutos y mi interés es que todas las familias chilenas tengan un pedacito de esa fruta”.

“Yo les quiero decir que en mi gobierno vamos a tener medidas concretas porque soy mujer de palabra y porque lo que me comprometo lo cumplo”, aseguró.

Como ejemplo, citó su trabajo legislativo previo. “Así como saqué adelante la reforma a las pensiones, que va a mejorar a 1 millón y medio de pensionados en enero, voy a sacar adelante con ustedes la eliminación del IVA en los medicamentos, es de toda justicia”, declaró.

