Jara ante polémica por licencia de Barraza afirma que "tendrá que someterse a la misma vara y estándar que todos"

El exministro y militante del Partido Comunista, Marcos Barraza, mantiene cercanía con la candidata presidencial Jeannette Jara, aunque no forma parte de su comando oficial. A pesar de esto, ha sido un activo vocero de su campaña.

La exautoridad figura entre los 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras tenían licencia médica, hecho ocurrido cuando era jefe de gabinete de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Si bien asegura que no hubo abuso porque estaba realmente enfermo, la polémica ha obligado a Jara a pronunciarse.

La candidata afirmó que “todas las licencias médicas bajo sospecha deben ser investigadas con sumarios administrativos”, aunque advirtió que “no se debe generalizar el caso de Barraza con el resto de los funcionarios públicos”.

Además, la exministra destacó su trayectoria junto a él y reconoció que, aunque no integró su comando por motivos laborales, ha sido un colaborador cercano.

“Respecto de Marcos Barraza, yo quiero decir que no es cercano a mí solamente en términos políticos, sino que también hemos tenido una trayectoria juntos. Fuimos juntos desde jóvenes, tuvimos una carrera y hoy día está pasando por esta situación”, indicó,

Sostuvo que “él va a tener que concentrarse en poder despejar estos hechos. Entiendo que sacó un comunicado diciendo que si se trataba una actividad en la que estaba con permiso, habría vuelto enfermo, pero eso tiene que verlo él”.

Finalmente, sobre si el exconvencional habría tenido participación en su comando de campaña a la Presidencia, Jara sostuvo que “a mí me habría encantado que él pudiera formar parte del comando y tener un rol muy fundamental, pero lamentablemente, por motivos laborales, no lo hizo. Y sí, por cierto, me entrega su opinión y algunos consejos permanentemente”.

