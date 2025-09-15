Jara afirma que en su eventual Gobierno aplicará las acciones necesarias ante hechos de violencia en la Macrozona Sur

En el marco de su gira por Chile, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, visitó la comuna de Temuco en donde reiteró que en su eventual Gobierno aplicaría las acciones necesarias ante hechos de violencia en La Araucanía.

“La violencia mucho que ver en particular con el tema de la pobreza rural. Creo que eso es una realidad que se ha tratado de combatir, pero es una brecha bastante grande y persistente”, aseguró.

Y agregó que “por otro lado, los temas de seguridad pública, sin lugar a dudas, donde junto con fenómenos que ya se conocen y que han sido durante largo tiempo producto de un enorme dolor que tiene nuestro país, tienen que ver con la relación con los pueblos originarios, la falta de diálogo y, en algunos casos, también hechos violentos".

Al no nombrar los casos de terrorismo que recientemente han ocurrido en la región, la prensa insistió con la denominación que les da a esos ataques: “Como he señalado, eso lo califican los tribunales, no los Presidentes de la República, ni menos los candidatos. Yo, si hay indicios de algún tipo y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer. Pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, señaló.

Continuó con su respuesta y marcó la diferencia entre los delitos de crimen organizado y las acciones terroristas; por lo mismo, precisó que en dichos casos “evidentemente las herramientas son distintas”.

“Por eso las generalizaciones tan acostumbradas de la ultraderecha, que hace con populismo grandes slogans, pero poco contenido, no sirven para combatir efectivamente los niveles de delincuencia que hoy día está enfrentando nuestro país”, concluyó.

