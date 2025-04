Jaime Mulet y sus opciones en primarias: "Aquí no hay ninguna Bachelet, nadie marca más de 4%"

El candidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, comentó sobre los lineamientos de su campaña y respecto a la primaria al interior del oficialismo.

El diputado sostuvo en conversación con Infinita que “hay cierto ninguneo a los partidos, en el país hay un grupo que se conoce y que anula el resto”.

Y añadió que “la primaria es una oportunidad para darse a conocer y para que el partido compita de igual a igual con otros, y yo no descarto ganar, sé que es difícil, no soy iluso, pero no descarto ganar si simpatizo con la ciudadanía y entienden nuestro proyecto y lo valora”.

El candidato del FRVS recalcó que en el oficialismo “no hay ninguna Michelle Bachelet (…) veo las encuestas, tengo mucho respeto por mis contendores, pero ninguno marca más de 4%”.

Además, Mulet se desmarcó de representar una continuidad del Gobierno. “Soy un candidato de cambio, estamos en el Gobierno, tenemos una participación pequeña, no somos de continuidad, valoramos lo que ha hecho el Presidente Boric pero hay muchas deudas que tiene”, acotó.

PURANOTICIA