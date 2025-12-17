Jaime Mulet responsabiliza al Gobierno y a ministro Elizalde por derrota de Jeannette Jara

Jaime Mulet, presidente del FRVS, responsabilizó al Gobierno y puntualmente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de la derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con Radio Agricultura, el diputado sostuvo que “en mi opinión, nosotros perdimos la elección, fundamentalmente por un error estratégico que nace en La Moneda, particularmente en el ministro Elizalde, supongo yo por instrucción del Presidente, que fue haber hecho una sola primaria e intentar hacer solo una lista parlamentaria”.

“El haber juntado a la centro-izquierda con la izquierda, creo que ese fue el error estratégico y yo lo sostengo. Por eso que intentamos ir con dos primarias en algún momento (…) no se pudo armar la idea de llegar con dos candidaturas presidenciales que evidencian las diferencias que hay dentro del pacto de gobierno”, agregó.

Por otro lado, el diputado remarcó que “hay que ser una oposición constructiva, creo que hay que respetar, aunque a uno le duela el alma, el pronunciamiento de la ciudadanía”.

“Digamos que aquí el 58% de los chilenos le dio el mandato a Kast, con una agenda que a mí no me gusta”, señaló.

Consultado sobre si “hay que dejar gobernar” al Presidente electo, Mulet contestó que “por lo menos creo que hay que al principio, democráticamente, generar una oposición o tener vínculos constructivos, dependerá de cada proyecto, pero hay que escuchar también a la ciudadanía, si perdimos, no ganamos”.

