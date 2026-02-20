Jaime Mulet oficia a Contraloría por bono presidencial y emplaza a Gabriel Boric:: “¿Quién evalúa si cumplió las metas?”

El diputado y líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet conversó con Puranoticia Matinal e informó que en los próximos días oficiará a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto del bono de cumplimiento de metas (PMG) que recibió el Presidente Gabriel Boric, beneficio que incrementó su sueldo mensual a alrededor de $10 millones.

Mulet explicó que se enteró por la prensa de que el Mandatario estaba percibiendo el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), incentivo creado a fines de los años 90 para premiar el cumplimiento de metas en servicios públicos. “Me he enterado por la prensa que el Presidente de la República estaba recibiendo también los bonos de cumplimiento de metas. Uno los puede entender en la Administración del Estado para todos los subalternos, pero yo no lo entiendo para el Presidente de la República porque ¿quién evalúa a él si cumplió o no las metas?”, cuestionó.

El parlamentario recalcó que su molestia apunta tanto a la forma como al fondo del asunto. “Me molesta mucho y lo quiero expresar públicamente. Creo que no corresponde que el Presidente reciba ese bono”, afirmó.

DUDAS SOBRE LA EVALUACIÓN PRESIDENCIAL

El diputado sostuvo que su requerimiento a Contraloría buscará aclarar el mecanismo de evaluación del Jefe de Estado. “Voy a oficiar a la Contraloría General de la República con la finalidad de que nos indique quién evalúa la gestión del Presidente de la República o cómo se hace”, señaló, agregando que, a su juicio, resulta complejo justificar altos porcentajes de cumplimiento cuando “lo evalúa positivamente cerca de un tercio de los chilenos”.

En esa línea, fue enfático: “Porque ¿quién lo califica? ¿Quién dice que cumplió las metas, si él es la máxima autoridad de la administración del Estado?”.

“ME SORPRENDÍ CUANDO LEÍ LA NOTICIA”

En una cuña radial, Mulet profundizó en su postura: “Para hacerle bien a esto, yo me sorprendí cuando leí la noticia. Siempre he conocido el Programa de Mejoramiento de Gestión desde hace muchos años y siempre lo entendí como un programa que venía a los subordinados, digamos”.

Sobre el origen del beneficio, detalló: “El PMG, Programa de Mejoramiento de Gestión, es un bono que nació hace más de 20 años, el año 98 o 99, para mejorar la gestión, para ponerle a la gente un incentivo para llegar a metas 100% o 50%”.

Sin embargo, reiteró su cuestionamiento respecto de su aplicación al Presidente: “A mí me llamó la atención que el Presidente de la República lo reciba, porque yo dije: ¿y quién lo evalúa? Si él es la máxima autoridad del Estado. Siempre entendí que el Presidente no lo recibía y me equivoqué. Al ver eso me molestó mucho, la verdad, porque creo que es impropio”.

