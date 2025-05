Jaime Mulet lanza su campaña presidencial en O'Higgins y plantea que "el país sería mucho mejor si fuera regionalizado"

Jaime Mulet lanzó su campaña presidencial por la Federación Regional Verde Social (FRVS) en la comuna de Rancagua, región de O'Higgins.

El diputado que estuvo acompañado de sus adherentes mencionó que “la primera señal que quisimos dar es que nosotros somos regionalistas y partimos en región”.

Agregó que, “Chile sigue tan centralizado como siempre. Los compromisos del presidente Boric en esta materia no se cumplió. Terminar con los delegados presidenciales regionales no se cumplió. Una ley de rentas regionales no se cumplió”.

Bajo ese contexto, el abanderado presidencial mencionó “es muy importante traspasar recursos y poder a los territorios, y también responsabilidad”.

“El país sería mucho mejor, más equilibrado territorialmente, más equilibrado socialmente, económicamente, ambientalmente, si fuera regionalizado, descentralizado, como nosotros lo proponemos. El centralismo agobia y se toman malas decisiones. Por eso esa es la primera señal que hemos querido dar con mucha claridad”.

Respecto a las prioridades en el país, apuntó que, “se repite en general las dificultades (…) en materia de salud una y otra vez, en materia cierto de inclusión, y la necesidad de contar con más apoyo del estado, digamos, y tener una sociedad más inclusiva, más equiparada”.

Complementó que “la seguridad, la inmigración. Yo con mucha claridad he dicho que el país no puede seguir recibiendo inmigrantes, y eso no es ningún pecado decirlo. Porque la casa se llenó. Y cuando la casa se llenó y llega más gente, uno le echa a perder la vida a los de la casa y a los que llegan”.

“Entonces, hay que dar señales claras para que no sigan llegando inmigrantes, y hay que decirlo”, sostuvo.

