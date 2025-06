Jaime Mulet confía en un triunfo en la Primaria: "No descarto ganar. Creo que es una posibilidad real y cierta"

El candidato presidencial del Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, acudió hasta la Escuela José Caroca Laflor, ubicada en la comuna de Vallenar, región de Atacama, para emitir su voto en el marco de la Primaria.

El diputado expresó su optimismo respecto a la participación en los comicios y a su propio desempeño como presidenciable.

"La participación hasta ahora es baja, pero estamos recién empezando, quedan muchas horas por delante. Soy optimista de que van a acudir un número importante de ciudadanos; si bien es una primaria con participación voluntaria, es importante de que vengan a votar y ayudar a discernir al mundo oficialista", mencionó.

También afirmó que "es posible" que su desempeño dé una sorpresa en los comicios: "Evidentemente, no descarto ganar. Creo que es una posibilidad real y cierta, por lo que he visto en las regiones, en la calle, en los debates y en la franja, donde he estado preocupado de los temas de salud, seguridad, centralización, medioambiente y migración, con posturas bastante claritas".

