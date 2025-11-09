Jaime Bellolio, vocero de Matthei, rechaza indulto a Krassnoff propuesto por Kaiser

El vocero del comando de Evelyn Matthei y alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), rechazó un eventual indulto de Johannes Kaiser a los presos de Punta Peuco, entre ellos, Miguel Krassnoff.

“Yo estoy en contra de todas las dictaduras, las de izquierda, que hoy están presentes, y las de derecha, entre comillas, del pasado, la forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia”, dijo Bellolio en el programa Estado Nacional, de TVN.

“Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país y tiene más de 700 años acumulados es un criminal, y por tanto, tiene que estar en la cárcel”, añadió.

También enfatizó que "en cualquier caso aquí tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos de las personas, siempre".

De esta manera, Bellolio respondió a Kaiser, quien en el debate radial de Archi dijo que "voy a cerrar el capítulo 73-90 definitivamente. También el que se siga pagando a exonerados y falsos exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política, supuestamente de reparación, que ha sido pura venganza".

