Jaime Bellolio dice que Evelyn Matthei es "la mejor candidata" para enfrentar al oficialismo

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), se cuadró con Evelyn Matthei, pues además de comentar que recibió un municipio “con todo ordenado y funcionando”, aseguró que la candidata presidencial es la que tiene “mayor probabilidad de ganar”.

“Fue una mala semana, sin lugar a duda, pero cuando uno mira los resultados de las encuestas lo que ve es que Evelyn Matthei en vez de bajar, subió. Las encuestas cambian muchísimo, pero si hay algo que se ha ratificado es que Evelyn Matthei es la mejor candidata para enfrentar a las candidaturas que siguen la línea del gobierno, al oficialismo”, aseguró en Tele 13 Radio.

El jefe comunal cree que Matthei “tiene no solo la mayor probabilidad de ganar, las personas requieren cierta certidumbre y es alguien que te entregue certezas sobre cómo caminar tranquilo por la calle, mantener el trabajo y que la gestión pública te ayude a un buen acceso a la salud, y en eso Evelyn Matthei no solo dice, sino que también ha hecho”.

En relación a la posición de republicanos y libertarios dentro de la derecha, Bellolio afirmó que “no hay nada más cobarde que aislarse en tu propio argumento y no estar disponible a discutir, a argumentar, a buscar razones y parlamentar. Es mucho más fácil meterse en una trinchera y dedicarse a tirar piedras, eso te puede dar rédito electoral en el corto plazo pero en el mediano plazo es imposible”.

Consultado acerca de cómo recibió Providencia tras el periodo de Matthei, el alcalde Bellolio aseguró que “me encontré una municipalidad con finanzas sanas, con equipos que funcionaban y parte de mi rol ha sido darle continuidad”.

“Es más sencillo trabajar porque todo estaba funcionando, viendo la experiencia de otros alcaldes, en Ñuñoa no ha sido fácil la partida, en San Miguel, en Santiago. Hay lugares donde no ha sido fácil asumir porque las finanzas no estaban ordenadas, porque había problemas internos en los equipos”, finalizó.

PURANOTICIA