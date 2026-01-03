Jadue y Hertz condenan ataque de EE.UU. a Venezuela y califican captura de Maduro como ilegal

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la diputada Carmen Hertz repudiaron duramente el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, así como la captura del presidente Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensión internacional tras la ofensiva anunciada por Washington.

A través de su cuenta en X, Jadue condenó lo que calificó como una “infame agresión del Imperio” contra la República Bolivariana de Venezuela, afirmando que se trata de una violación flagrante del derecho internacional. El exjefe comunal sostuvo además que la operación constituye “un acto de terrorismo de Estado inaceptable”.

En un tono aún más severo, Jadue advirtió que quienes han respaldado el intervencionismo estadounidense deberán asumir responsabilidades por las consecuencias que enfrente Venezuela. “Todos aquellos que se sumaron al coro intervencionista serán responsables de lo que suceda”, señaló en su publicación.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz acusó directamente a Estados Unidos de bombardear Venezuela y “secuestrar” a Nicolás Maduro y a su esposa, apuntando a un historial de intervenciones militares a nivel global. La parlamentaria denunció que estas acciones profundizan la violencia y vulneran la soberanía de los Estados.

En ese contexto, Hertz emplazó al Presidente Gabriel Boric a exigir una reunión urgente de la OEA y del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo sobre la gravedad del escenario actual. “Estados Unidos ha dicho que somos su patio trasero y no parará”, afirmó, sumándose a las voces que demandan una respuesta multilateral frente a la crisis que sacude a Venezuela.

