Jadue cuestiona a Vallejo por dichos sobre operación de EE.UU. en Venezuela: "¿Se creen revolucionarios todavía?"

Las declaraciones de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó en la captura de Nicolás Maduro, provocaron una dura reacción de Daniel Jadue.

El exalcalde de Recoleta vinculó directamente las palabras de la vocera con lo que considera una desconexión del Ejecutivo respecto de la realidad política, en medio de la presentación del libro Revolución Social en Chile de Manuel Riesco, transmitida por su canal de YouTube.

“Hoy escuchaba declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”, cuestionó.

Su crítica se profundizó al señalar que el Gobierno nunca alteró las bases del poder: “¿No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Tienen miedo, y ahora se acordaron que la intervención no era buena”.

Las palabras de Jadue se originan en la advertencia que Vallejo realizó en conferencia de prensa el lunes, donde sostuvo que “así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”.

Agregó que la operación estadounidense refleja un riesgo regional: “Lo que nos están diciendo y sienten es que, por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero”.

