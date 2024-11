Iván Poduje se retira de la política: "Mi primera candidatura y probablemente la última"

Hace un mes que Iván Poduje perdió la elección por la alcadía de Viña del Mar frente a la reelecta del partido del Frente Amplio, Macarena Ripamonti.

En una entrevista con El Mercurio, el arquitecto conversó sobre sus motivaciones y del resultado de las elecciones mencionadas. A pesar de haber lamentado no haber ganado, Poduje destacó que "sacamos una buena votación que nos dejó entre los nueve candidatos más votados del país".

“Me tocó trabajar con el Presidente Piñera en un plan para la ciudad. Luego el Presidente murió y quedé muy conectado con Viña del Mar“, señaló Iván.

También, fue consultado sobre qué le faltó para resultar electo, lo cual respondió que ''conocimiento'' que ''me conocieran'', agregando: "Cuando yo partí en esto, mi primera candidatura y probablemente la última, me dijeron que lo más importante en un candidato era ser conocido. La gente tiene que saber quién eres para poder votarte“.

En relación con si seguirá en el mundo de la política, el santiaguino recalcó que "no, no voy a seguir", y a la vez descartó una eventual candidatura al Congreso. “Los cargos parlamentarios no son para mí, porque hoy día se requieren soluciones“, aseguró.

Además, sostuvo que “las personas esperan eso y los parlamentarios dictan leyes que tienen un efecto muy indirecto sobre las soluciones. Entonces lo que haré es volver a la oficina y hacer propuestas desde acá para resolver los problemas que tienen nuestras ciudades”.

