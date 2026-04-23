Iván Poduje arremete contra el diputado Schalper por rol de Chile Vamos en el Gobierno de Kast: "No son el sostén político"

La premisa planteada por el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, respecto a que Chile Vamos constituye el pilar político de la actual administración, fue rechazada de plano por el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Durante su participación en el podcast Cómo te lo explico, el secretario de Estado abordó el tema indicando: “Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Yo creo que el Presidente tiene la lealtad de su equipo, de su gabinete, un equipo afianzado y él llegó ahí solo. No digamos que lo querían ahí. El Presidente Kast hizo una tarea solo, se tuvo que ir de un partido”.

Para fundamentar su postura, la autoridad de Vivienda destacó la composición del actual equipo de gobierno, mencionando a las independientes May Chomali en Salud y Francisca Toledo en Medio Ambiente, además de la titular republicana de Desarrollo Social, María José Wulf. En ese contexto, precisó que “hasta donde yo sé en el gabinete hay dos ministros” ligados a la coalición de centroderecha.

Refiriéndose a la influencia real del conglomerado en el Ejecutivo, Poduje fue enfático: “Con todo el cariño para Chile Vamos, este gobierno no descansa en Chile Vamos, por favor. En el Parlamento quizá, se requerirán sus votos”.

Asimismo, el ministro valoró el trabajo previo del Mandatario para llegar a La Moneda, expresando que “cuando una persona como él (Kast) ha hecho esa pega, no solo, pero junto a su equipo, hay que darle el mérito”.

Pese a manifestar que preferiría evitar fricciones con dicho sector político, el arquitecto aseveró que el jefe de Estado habría triunfado “absolutamente” en los comicios presidenciales prescindiendo del apoyo de esa alianza.

Sobre este punto electoral, argumentó: “Por supuesto, si ganó con el apoyo, primero, de 7,6 millones de votos, la votación más alta de la historia. Esto no es una crítica a Chile Vamos, pero si uno pregunta la identificación política de la gente con Chile Vamos, UDI, RN, Evópoli, creo que tira a cero, entre cero y uno”.

Profundizando en su análisis sobre el rol de los partidos tradicionales de derecha, complementó que “hay que darles mérito a las personas en función de su trayectoria, y no hay que inflar los méritos de algunos y subestimar los méritos de otros. Con eso no estoy diciendo que no sea importante, como en todo Gobierno, que haya una coalición política que actúe ordenadamente y ha sido muy leal, y lo haya hecho bien, pero no es que sea el sostén político”.

Las críticas del titular del Minvu también alcanzaron a Evópoli durante el diálogo radial. “Me llevo muy bien con el ministro de Culturas, Francisco Undurraga. Me llevo bien con el resto de Evópoli, pero los chicos tienen poca autocrítica, entonces yo los veo que ahora que están casi desapareciendo, dando lecciones de cómo gobernar y veo a Hernán Larraín Matte siempre pontificando”, lanzó.

Aludiendo directamente a la tienda política que encabeza el senador Luciano Cruz-Coke, el secretario de Estado remató: “Tienen la autoestima elevada para el peso demográfico y electoral que tienen”.

Los cuestionamientos por una presunta carencia de narrativa gubernamental, emitidos por el fundador de la UDI y exministro Pablo Longueira, tampoco pasaron inadvertidos para el encargado de Vivienda.

Recordando la renuncia de Kast al gremialismo, Poduje defendió la trayectoria del Mandatario: “El Presidente se fue de un partido, a caminar por el país y empezó a llevarse gente, hace 10 años”.

Acto seguido, disparó contra el histórico dirigente: “cuando yo escucho al señor Pablo Longueira que critica la falta de diseño, la falta de relato, que es lo que dice siempre -porque Longueira cada cierto tiempo sale con lo del relato, hasta que lo ponen de ministro y ahí encuentra que el relato es bueno-. Espero que no sea el caso”.

Para ilustrar su punto, rememoró episodios de administraciones anteriores: “Al Presidente Piñera, Longueira lo hizo pedazos con la falta de relato hasta que lo puso de ministro y ahí se acabó la crítica. No sé. Es una reflexión”.

El escenario adverso que muestran los recientes sondeos de opinión para el Ejecutivo fue otro de los tópicos abordados. Frente a esto, el ministro reconoció que la situación “más que me ocupa, creo que tenemos que revertirlo”.

Explicando el descontento ciudadano, ejemplificó con su propia cartera: “Creo que hay una mecha corta en la gente respecto en la respuesta, justificada. O sea, si yo espero ocho años mi vivienda y me dicen que un año más, no poh, váyanse a la cresta (sic)”.

Al ser interrogado sobre posibles equivocaciones de La Moneda que expliquen estas cifras, la autoridad atribuyó parte del escenario a elementos exógenos, como el incremento histórico en el precio de las bencinas, asegurando que “hemos tenido mala suerte”.

En esa línea, lanzó un dardo a la gestión anterior: “Cuando usted tiene un automóvil masificado, contrario a lo que pensaba el exministro de Transportes (Juan Carlos Muñoz), que pensaba que toda la gente andaba en micro y en bicicleta, no. El auto se masificó en todos los sectores y si sube el combustible, es obvio que va a aumentar el malestar, no hay que ser genio matemático”.

Sumado a lo anterior, advirtió que el alza en las tarifas de los servicios básicos es otro factor que “resiente” el ánimo de la población.

Frente a este panorama, delineó el camino a seguir por el gabinete: “Nuestra responsabilidad es entonces trabajar el doble para que los beneficios que la gente percibe que atenúan ese malestar, que se refleja en las encuestas, se puedan concretar”.

Finalmente, al analizar el rechazo hacia la administración de Kast durante su primer mes, el titular del Minvu desestimó que polémicas puntuales, como el comentado almuerzo del Presidente en el Palacio de La Moneda, sean la causa principal del descontento.

Sin profundizar en un balance general de estas primeras semanas de gestión, Poduje concluyó el tema sentenciando: “Hay cosas que indignan mucho más que eso”.

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