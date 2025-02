Iván Moreira y posible candidatura presidencial de Bachelet: "Ella no es amenazante"

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, aseguró que no considera “amenazante” una eventual candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet y advirtió que, en caso de presentarse, la expresidenta tendrá que “dar explicaciones por lo mal que lo hizo en sus dos gobiernos”.

“Nunca hay que subestimar a los contrincantes en una elección presidencial, pero, así como tiene atributos, Michelle Bachelet también tiene que dar explicaciones por lo mal que lo hizo en sus dos gobiernos”, comento a Radio Pauta.

El legislador también agregó que “yo creo que ella no es amenazante, además, va a tener otro problema, que no va a querer ir a primarias”.

Iván Moreira señaló que “me llaman la atención de las declaraciones de su hijo. Es una sorpresa que aparezca como cierto vocero o analista de su mamá. Podría ser un antecedente de lo que viene, de que quizás Michelle Bachelet no va a estar dispuesta a ir (de candidata)”.

Con respecto a la situación de su sector, el dirigente gremialista criticó la actitud de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. “Yo aquí veo más disposición a tener proyectos personales. Lo que buscan ellos es un camino propio que les permita en un futuro poder liderar a la derecha y ese es un problema entre Kast y Kaiser”.

Moreira piensa que ambos candidatos “no van a ganar en una segunda vuelta. Le vamos a entregar a la izquierda La Moneda, van a seguir gobernando. Es muy difícil que en la parlamentaria nosotros podamos ganar porque vamos muy divididos”.

“¿Somos traidores porque somos dialogantes? Yo creo que eso es un proyecto propio de ellos (Kast y Kaiser) y no están pensando en Chile. No veo que han propuesto ellos”, fustigó el senador. Advirtió que “el país tiene que tener muy claro que, si perdemos las elecciones presidenciales, si perdemos la parlamentaria, van a haber dos responsables: el Partido Republicano con su dirigente Kast y el Partido Libertario con Kaiser. Ellos no tienen consciencia del daño que están haciendo”.

“Hoy día es más fácil para nosotros ganar la presidencial, que ganar la parlamentaria”, finalizó el Senador.

PURANOTICIA