Iván Moreira cuestiona sanción de EE.UU. y defiende soberanía chilena

El debate por la sanción impuesta por Estados Unidos a altos funcionarios del Gobierno chileno sumó este viernes una nueva reacción en el Congreso de Chile. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, se refirió a la medida vinculada al proyecto de cable submarino Chile-China Express.

La iniciativa contempla la instalación de un cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong, lo que ha generado cuestionamientos desde Washington sobre su impacto en la seguridad regional.

En este contexto, Moreira expresó que “hay que fortalecer la relación con Estados Unidos, pero no puede basarse en presiones y disuasión”, enfatizando la importancia de mantener la soberanía nacional en decisiones estratégicas de infraestructura.

Las declaraciones del senador se producen luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que “en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá empañado por acciones que socavan la seguridad regional, en última instancia, a expensas del pueblo chileno”.

Frente a estos argumentos, Moreira aseguró que la discusión debe centrarse en el respeto a la normativa vigente en Chile, destacando que el proyecto del cable submarino está dentro de los marcos legales nacionales.

El parlamentario subrayó que “una cosa es fortalecer la relación bilateral y otra muy distinta es que, por un proyecto de un cable submarino, se proceda a actos de presión y disuasión”, criticando la interpretación estadounidense sobre los riesgos de seguridad.

Moreira llamó a que la discusión se desarrolle sobre la base del diálogo diplomático, evitando medidas que puedan ser vistas como injerencias en decisiones soberanas de Chile.

Finalmente, el senador enfatizó que la cooperación con Estados Unidos debe seguir siendo una prioridad, pero siempre respetando la independencia y las decisiones estratégicas del país en materia de infraestructura y telecomunicaciones.

