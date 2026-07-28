Ítalo Omegna se disculpa por burlas a niños TEA y bromas sobre abuso infantil: "Les pido perdón desde el fondo de mi corazón"

Ítalo Omegna, militante del Partido Nacional Libertario, ofreció disculpas públicas por el video del programa La Cofradía en el que, junto a otros integrantes, ironiza sobre delitos sexuales contra menores y se burla de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

A través de una declaración publicada en su cuenta de Instagram, Omegna manifestó su arrepentimiento y reconoció que sus dichos causaron daño a numerosas personas y familias.

"Quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía", señaló.

Posteriormente, admitió que no actuó con el criterio que exigía su rol público y reconoció que no supo diferenciar entre su participación humorística en el programa y sus responsabilidades como asesor legislativo.

"No estuve a la altura del criterio que se requería, incurrí en una falta de respeto inexcusable hacia muchas personas y no supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico dentro de La Cofradía y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo. Aunque ambos espacios tenían naturalezas distintas, debí comprender que mis palabras no podían desligarse completamente del cargo ni del impacto que podía generar", añadió.

En esa línea, aseguró que el humor no justifica bromas que puedan resultar ofensivas o afectar a personas vulnerables, y dedicó parte de su mensaje a quienes conviven con el autismo y a víctimas de abuso.

"El humor puede incomodar y provocar, pero eso no me exime de reconocer cuando una broma resulta cruel, irresponsable o golpea gratuitamente a personas que ya enfrentan situaciones difíciles. Pienso hoy en una familia que cría a un hijo con autismo y que a diario enfrenta desafíos que la mayoría desconoce. Entiendo que para ellas esto no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana. Pienso también en quienes han vivido situaciones de abuso, para quienes estos temas no son materia de risa, sino heridas profundas. A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón", agregó.

Finalmente, Omegna abordó las consecuencias que ha enfrentado tras la difusión del registro y aseguró que colaborará con cualquier investigación que se lleve adelante.

"Estos días han sido extremadamente difíciles para mí. He recibido amenazas de muerte, perdí dos trabajos y enfrento acusaciones de una gravedad absoluta que no se ajustan a la realidad. Respecto de estas últimas, me presentaré voluntariamente ante el Ministerio Público, entregaré mis dispositivos electrónicos y aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos", cerró Omegna.

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