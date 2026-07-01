ISP advierte sobre riesgos a la salud por tutorial que mezcla antigripal con alcohol

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol mezclado con medicamentos antigripales en polvo, o con cualquier otro medicamento, práctica que ha sido difundida recientemente a través de contenidos en redes sociales.

El organismo de salud advirtió que estas publicaciones “en un tono que puede ser jocoso” pueden “inducir a prácticas peligrosas”.

“Los antigripales en polvo contienen, entre otros ingredientes, paracetamol, un medicamento que, si se utiliza en dosis superiores a las recomendadas, o de forma inadecuada, puede provocar daño hepático grave y otras complicaciones”, señalaron desde el ISP.

Agregaron que “en adultos sanos, el límite máximo recomendado de paracetamol es de 4 gramos diarios. El consumo de alcohol constituye por sí mismo un factor de riesgo para daño hepático, por lo que su combinación con paracetamol, incluso en el rango posológico habitual, incrementa significativamente la probabilidad de efectos tóxicos en el hígado”.

“Dado que estos productos no requieren de receta para su venta, existe un mayor riesgo de uso indebido, particularmente en poblaciones más jóvenes, quienes pueden verse influenciados por desafíos o contenidos virales en plataformas digitales”, agregaron.

Y finalizaron haciendo “un llamado a no replicar este contenido, no experimentar con este tipo de prácticas, e informarse sobre medicamentos a través de fuentes oficiales. El uso de medicamentos debe realizarse siempre de acuerdo con las indicaciones autorizadas y de la forma recomendada, con el objetivo de resguardar la salud”.

(Imagen: ISP)

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