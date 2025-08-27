ISP advierte: Medicamento contra la calvicie presenta "riesgo de ideación suicida"

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile emitió una nota informativa advirtiendo a la población sobre un posible efecto adverso de un popular medicamento para tratar la calvicie. El organismo se sumó a una alerta global que vincula al fármaco finasterida con un potencial "riesgo de ideación suicida".

El boletín del ISP se basa en los hallazgos de la Agencia Europea de Medicamentos, que a través de su comité de seguridad identificó una relación entre la finasterida y la ideación suicida, especialmente en el tratamiento de la alopecia androgénica. Además, el organismo chileno destacó que el medicamento también se ha asociado con depresión y disfunción sexual, la cual, según las agencias de salud, podría ser un factor que contribuya a la ideación suicida.

La entidad informó que otras agencias regulatorias, como las de Japón y el Reino Unido, han emitido advertencias en la misma línea. En Europa, esta situación ha llevado a que los envases del fármaco de 1 mg incluyan una tarjeta informativa que detalla los riesgos de alteraciones del estado de ánimo y la disfunción sexual, así como las acciones a seguir en caso de que se presenten.

El comunicado del ISP también incluye una advertencia por el fármaco dutasterida, que pertenece a la misma familia de medicamentos. Si bien no existen pruebas concluyentes sobre sus efectos adversos a nivel de salud mental, el organismo decidió incluir una advertencia sobre un riesgo potencial de alteraciones del estado de ánimo como medida de precaución. La finasterida y la dutasterida son inhibidores de la 5-alfa reductasa, un tipo de medicamento que también se utiliza en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna.

PURANOTICIA