ISP advierte aumento de menores de edad intoxicados con melatonina sin supervisión

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó a la comunidad sobre el significativo aumento de menores de edad intoxicados por el consumo de suplementos de melatonina sin supervisión profesional.

En Chile, la melatonina es un medicamento que requiere receta médica y su uso en niños no está autorizado de forma general, pues existen riesgos potenciales para el desarrollo hormonal y la pubertad.

El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc) ha alertado sobre un aumento significativo de consumo accidental e intencional en niños, niñas y adolescentes (NNA).

Los datos toxicológicos registraron 927 casos de sobredosis de melatonina entre los años 2019 y 2022: 38,2% casos fueron en adolescentes y 36,6% en niños.

Estos hallazgos se condicen con los resultados obtenidos en el análisis de las sospechas de reacciones adversas notificadas al Instituto de Salud Pública (ISP) y con el aumento de importaciones de uso personal para melatonina.

Además, en el Sistema de Vigilancia Integrada (SVI) se contabilizan 123 notificaciones asociadas a melatonina entre los años 2020 a 2025, de los cuales el 41,6% corresponde a NNA; de ellas, el 56,8% están clasificadas como intoxicaciones, ocurridas principalmente en adolescentes.

REGULA EL CICLO SUEÑO-VIGILIA

La melatonina, en el cuerpo humano, es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal, que tiene la función de regular las funciones biológicas, particularmente el ciclo sueño-vigilia.

Aunque es percibida comúnmente como un producto "natural", su administración exógena (a través de suplementos y/o medicamentos) debe realizarse bajo criterios específicos y supervisión profesional.

Sin embargo –advirtió el ISP– la melatonina se comercializa como medicamento o suplemento dietario, dependiendo del país. Esta diferencia ha marcado tendencias de uso dispares.

Su comercialización como suplemento alimenticio implica que sea de venta libre, con acceso directo en supermercados, farmacias, o por venta online, en presentaciones como gomitas o comprimidos masticables, con sabores atractivos para los niños.

En general, los controles realizados a los suplementos son menos estrictos que los efectuados a los medicamentos, lo que podría generar que la cantidad de melatonina de los suplementos varíe y no sea exacta, y da pie a una mayor posibilidad de presencia de contaminantes.

En Chile, la melatonina está clasificada como medicamento y, por lo tanto, solo está disponible para su venta en farmacias, no obstante, existe un mercado informal de suplementos para niños que entran al país sin un control adecuado, que data de la pandemia por covid 19.

Actualmente, existen 21 registros sanitarios vigentes de productos farmacéuticos que contienen melatonina como principio activo en nuestro país, todos con condición de venta bajo receta médica.

Ninguno de ellos se encuentra aprobado para población pediátrica, lo que refleja el hecho de que aún no se ha establecido la seguridad y eficacia de melatonina en niños de 0 a 18 años.

PURANOTICIA