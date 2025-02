Colombianos controlan Isa Inter chile empresa tras masivo apagón

ISA Interchile, la empresa tras el masivo corte de luz, es controlada por el grupo Ecopetrol, uno de los grandes conglomerados de Colombia, que es contralado por el Estado colombiano.

Según consignó La Tercera, el vehículo de inversión es ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), que en Chile controla ISA Inversiones Chile SpA, dueña de Interchile S.A., la razón social de la empresa de transmisión eléctrica.

“ISA es una multilatina con más de 56 años de experiencia y trayectoria, que opera en los negocios de energía eléctrica, vías, y telecomunicaciones y TIC, y aporta a la calidad de vida de millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica, a través del trabajo de 5.011 empleados en 53 empresas”, indican.

En Chile cuenta con 1.962 kilómetros de circuitos de transmisión en la zona centro norte del país y opera tres subestaciones. En el país cuenta con activos por US$ 1.500 millones.

Actualmente, el directorio está integrado por Ramírez, la abogada Acuchar, el ingeniero eléctrico Gabriel Melguizo y el chileno Andrés Contreras Herrera, el gerente general de ISA Vías.

“Interchile ha sido clave en los avances de ISA como socio estratégico del Estado para potenciar el Plan de Inversión en Chile, apostando desde 2018 a triplicar sus activos hacia 2030 con una inversión adicional de USD$ 2.800 millones para participar en condiciones competitivas en licitaciones del Plan de Expansión de la Transmisión e identificar nuevas oportunidades que vayan mucho más allá de la transmisión tradicional”, señaló en la última memoria, el presidente de IinterChile S.A., César Ramírez.

En tanto, el gerente general que asumió en enero de 2023, Luis Llano, destacó en ese momento que “el cumplimiento del plan total de mantenimiento fue del 99,17% y que no hubo energía desatendida originada por eventos en nuestros activos”.

InterChile en 2023 reportó ingresos operacionales por US$ 102 millones, costos de venta de US$ 42 millones y ganancias totales por US$ 28 millones. A septiembre de 2024, reportaba ingresos operacionales por US$ 79 millones y ganancias por US$ 10,7 millones.

Ayer, ISA Colombia reportó que, al cuarto trimestre de 2024, del total de sus inversiones del ejercicio pasado, Chile capturó el 19% del total y el país aportó el 15% de los ingresos totales de ISA.

ISA controla entre otras concesiones, la Ruta del Maipo, la Ruta de la Araucanía, la Ruta de los Ríos y la Ruta del Loa. El año pasado, se adjudicó la Ruta Orbital Sur. Además, participa en Kimal Lo-Aguirre, proyecto estratégico para el sistema eléctrico que considera inversiones por US$ 2 mil millones.

El controlador final es la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, controlada por el Estado Colombiano. ISA aportó a Ecopetrol el 12% de los ingresos, el 18% de su Ebitda y el 6% de su utilidad final a septiembre de 2024.

“Con respecto a Chile, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, los ingresos derivados de nuestras filiales consolidadas en este país representaron el 2% de nuestros ingresos totales”, se menciona en un reporte de Ecopetrol a la SEC de Estados Unidos.

PURANOTICIA