Irina Karamanos critica el retorno del rol de primera dama en La Moneda: "Parece todo un dilema el de Pía"

La socióloga Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, quien eliminó el cargo de primera dama, reapareció este miércoles en redes sociales justamente para abordar la polémica por el retorno de esa función a La Moneda, de la mano de Pía Adriazola, esposa de José Antonio Kast.

"Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el 'vacío' dejado por reinados", señaló Karamanos en su cuenta de X.

"Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea", añadió la ex coordinadora sociocultural de la Presidencia, quien desde ese cargo traspasó todas las fundaciones que dependían de la primera dama a distintos ministerios.

Karamanos también reposteó la entrevista a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien refiriéndose al retorno de la primera dama a La Moneda, expresó que "en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco".

PURANOTICIA