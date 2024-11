Irina Karamanos confirmó que declaró en calidad de imputada en el marco del «Caso ProCultura»

Irina Karamanos nuevamente negó versiones sobre depósitos o "abonos" a la fundación ProCultura, arista del «Caso Convenios», que investiga el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En todo caso, la expareja del Presidente Gabriel Boric confirmó que declaró en calidad de imputada.

Según versiones de prensa, un peritaje de la PDI mostró que entre agosto de 2021 y enero de 2022, Karamanos habría abonado en cinco ocasiones a la cuenta de la fundación sumas cercanas al millón de pesos. La socióloga se desempeñó en ProCultura por nueve meses.

En una declaración en su cuenta de X, la exprimera dama expresó que "si bien no pretendía hablar públicamente sobre este asunto, una nueva filtración me pone en la obligación de hacerlo. A partir de los antecedentes que he enviado al Ministerio Público luego de que circulara información falsa sobre mí en la prensa, me presenté en la Fiscalía de La Serena a declarar en calidad de imputada -que es lo que corresponde cuando se hacen imputaciones, aunque falsas, en contra de una- para poder exponerlos correctamente".

"Desde un inicio fui yo quien contacté a la Fiscalía para entregar información y tuve la oportunidad de presentarme a mostrar la falsedad de las acusaciones en mi contra mediante lo que he logrado recabar. Es falso que yo haya realizado abonos, y pude comprobar que se trataba de rebotes. Mis acciones se han enfocado en aclarar esta situación demostrando inconsistencias encontradas y que no han sido rectificadas por las instituciones pertinentes", añadió.

"Lo primero que quiero dejar en claro es que no existe ningún depósito de los dineros que se me acusa haber 'abonado', como se desprende de mis propias cartolas bancarias enviadas al fiscal a cargo para colaborar de manera transparente con el esclarecimiento de los hechos", agregó.

"Asimismo, hemos recibido una cartola de todas las operaciones bancarias entre la fundación y mi persona, donde se demuestra que la selección arbitraria de transacciones asociadas a mi nombre en el informe pericial, son en realidad meros rebotes, es decir, simplemente transferencias de sueldo realizadas por mi antiguo empleador, que en varias en varias fechas fueron rechazadas por limitaciones propias de mi cuenta rut. Con lo cual, también éstas cartolas muestran que al revés, no eran abonos, eran rebotes. Este documento ya está en manos de la Fiscalía", enfatizó.

También aseguró que "al revisar el informe de la PDI, en especial el anexo 1, muestra desprolijidades importantes, ya que en la lista con el título de 'abonos' figuran transacciones correspondientes no sólo al pago de sueldos, sino que incluso a pago de estacionamientos, almuerzos y bencina. Difícilmente un estacionamiento o una gasolinera ha realizados abonos a la fundación, sino al revés. También entregué esta cartola y la información contrastada con el informe al fiscal al cargo y confío en la rectificación que la PDI pueda realizar respecto de un informe, después de todo, preliminar”.

Finalmente, Karamanos criticó las filtraciones de la causa reservada que dirige el fiscal Cooper y aseguró que "este tipo de actos, cuya intencionalidad no descarto, resultan dañinos para la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos como los medios de prensa".

