Irací Hassler se declara inocente en caso de clínica Sierra Bella: "La compra no se realizó y no se gastó ningún peso del municipio"

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), publicó un comunicado reafirmando su inocencia en el «Caso Sierra Bella» y mostrando su solidaridad con la diputada Karol Cariola, tras el allanamiento en su domicilio el mismo día del nacimiento de su hijo.

La exjefa comunal aseguró que, tras dos años de investigación, no hay pruebas en su contra y que "siempre he actuado de buena fe y soy inocente de los cargos que me acusaron los políticos del Partido Republicano”.

Recordó que, tras el informe de la Contraloría sobre la compra de Sierra Bella, tomó medidas para anularla, no se gastó dinero público y presentó querellas contra los involucrados. “La compra no se realizó y no se gastó ningún peso del municipio”.

Además, defendió los chats filtrados en la investigación, explicando que reflejan su preocupación por la salud y el bienestar de las mujeres. Finalizó reiterando su disposición a colaborar con la justicia.

El comunicado se emitió tras el allanamiento a la casa de Karol Cariola, donde se incautaron dispositivos electrónicos en el marco de la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias. El fiscal Patricio Cooper justificó la urgencia del operativo, argumentando que era necesario para el éxito de la investigación.

PURANOTICIA