Irací Hassler denuncia operación para perjudicar su candidatura al Senado: "Hay un uso indebido de la justicia para hacer política"

La ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, denunció una operación política por la filtración de sus chats con la diputada Karol Cariola, para perjudicarlas a ambas en sus eventuales candidaturas al Senado.

En entrevista con El Ciudadano, el jefe comunal aseguró que "han sido días de mucho ataque y vulneración a la intimidad. Me enteré leyéndolo en La Tercera. Estas comunicaciones que evidentemente no tienen ningún valor en términos de investigación, pero sí tienen un valor respecto a la posibilidad de hacer un daño a la imagen pública al exponer conversaciones que fueron privadas".

"Creo que hay una vulneración que es muy grave, y que tiene que ver también en cómo se mal utilizan las herramientas judiciales para interferir en la política y en la opinión pública. Y no, La Tercera no me contactó", añadió.

"Estas eran conversaciones privadas que habían sido obtenidas de mi celular que, además, yo entregué voluntariamente hace dos años atrás, para justamente investigar la fallida adquisición de Sierra Bella donde además no hay ningún solo antecedente en mi contra. Después de dos años no hay ni un antecedente en mi contra", agregó.

También expresó que "se ha hecho toda una investigación pero al mismo tiempo también toda una discusión pública respecto de Sierra Bella, y queda demostrado que yo siempre actué de acuerdo a la ley. Siempre actué de buena fe buscando lo mejor para la comuna de Santiago. Sin embargo, como no se identifica nada en mi contra en eso, uno podría pensar que debiera cerrarse prontamente la causa".

Finalmente, aseveró que "creo que aquí hay un uso indebido de la justicia para hacer política, y creo que va directamente vinculado en este intento de dañar nuestra imagen pública en los procesos electorales, como posibles candidatas al Congreso. Creo que hay una intencionalidad detrás, y que si no lo hubiera, seríamos muy ingenuas".

