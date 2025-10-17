Investigan supuesto secuestro a ciudadano venezolano en transitada arteria de Santiago: se percutaron disparos al aire

Un ciudadano venezolano de 45 años habría sido secuestrado a balazos la noche de este jueves en Santiago, mientras estaba comiendo en un carro de comida rápida.

El presunto rapto habría ocurrido alrededor de las 23:00 horas en la intersección de Av. Vicuña Mackenna con Av. Matta mientras estaba junto a otros sujetos.

Según las primeras versiones, un grupo de cuatro desconocidos bajó desde un vehículo, disparó al aire para amedrentar a las personas y se llevó a la víctima a la fuerza.

En ese sentido, se informó que la víctima trabaja como conductor de una aplicación móvil y que tiene más de 10 años de residencia en nuestro país.

También se conoció que vive en la comuna de Ñuñoa junto a su familia, que tiene dos hijos y que registra situación migratoria regular en Chile.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte dejó la investigación a cargo de personal de Carabineros e impartió instrucciones para mantener la investigación en reserva.

Cabe hacer presente que en el lugar del supuesto secuestro se realizaron peritajes a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

