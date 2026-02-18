Investigan secuestro de un hombre en Independencia: delincuentes exigen $30 millones por liberación

La PDI investiga una denuncia por secuestro que se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Según informó 13, una mujer denunció que su pareja fue interceptada por desconocidos y posteriormente utilizada para exigir un millonario rescate.

El hecho habría ocurrido en calle Pablo Urzúa, cuando la víctima llegaba a su domicilio junto a su pareja y fueron abordados por un vehículo cuya patente se mantiene desconocida.

Según el relato de la mujer, del automóvil descendieron dos sujetos a rostro descubierto, quienes intentaron llevarse por la fuerza al hombre.

La víctima logró huir inicialmente, desplazándose hasta la intersección de calles Huánuco con Montau. Sin embargo, en ese punto fue alcanzado, reducido y subido al vehículo, que escapó en dirección sur por calle Huánuco.

Minutos después, cerca de las 00:50 horas, la denunciante recibió un mensaje vía WhatsApp con una fotografía de su pareja amarrado de pies y manos.

En el mensaje, los desconocidos exigían el pago de $30 millones en efectivo y la entrega de joyas. El pago debía realizarse de forma presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Tras la denuncia, el fiscal de turno instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Centro Norte de la PDI.

PURANOTICIA