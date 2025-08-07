Investigan presunto secuestro de empresario en Quilicura: delincuentes habrían pedido cerca de $300 millones para su liberación

Carabineros investiga el presunto secuestro de un empresario que habría ocurrido este jueves en Quilicura, región Metropolitana.

Se trataría de un representante de la compañía Ceroplas, ubicada en la avenida Colorado de dicha comuna.

Cerca del mediodía, el trabajador llegó al lugar en su vehículo, momento en que fue abordado por al menos tres individuos.

De acuerdo a testigos, estos hombres amenazaron con armas de fuego a la víctima, para luego subirla a otro auto y huir en dirección desconocida.

Momentos después, cercanos a esta persona habrían recibido mensajes extorsivos. El monto que estarían pidiendo llegaría a los $300 millones.

La Fiscalía ECOH instruyó el trabajo del OS9, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros.

(Imagen referencial)

