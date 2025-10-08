Investigan posible ataque a balazos previo a accidente protagonizado por camión en la ruta 5 Norte y que dejó dos fallecidos

La PDI investiga un eventual ataque a balazos en el caso de un camión que volcó en la ruta 5 Norte, en la comuna de Colina, y que dejó a sus dos ocupantes fallecidos. El vehículo transportaba cigarrillos de contrabando y al parecer estaba siendo seguido.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en el sector de Huertos Familiares cuando el camión transitaba en dirección de norte a sur y, por causas que se investigan, perdió el control, cruzó el eje central, chocó contra una señalética y volcó.

Los dos ocupantes del camión salieron eyectados y murieron en el lugar.

El capitán Luis Marchant, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, señaló al respecto que "dos personas fallecieron cuando se desplazaban en un camión en dirección hacia el sur por la ruta 5 Norte, el cual trasladaba cigarros, presumiblemente de contrabando, y ropa americana".

Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dispuso que la Brigada de Homicidios de la PDI investigue las muertes de ambos ocupantes, mientras que la SIAT de Carabineros quedó a cargo de la indagatoria del accidente de tránsito.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte, señaló que "en este momentos nos encontramos trabajando el examen médico externo de los cuerpos, a fin de determinar la lesionología que presentan ambos cadáveres y ver si esta es compatible con el accidente de alta energía y descartar si hay intervención de terceros".

Las víctimas fatales son dos ciudadanos chilenos, de 51 y 41 años, de quienes se están verificando sus identidades mediante huellas dactilares.

La carga quedó esparcida en la calzada y fue saqueada por vecinos del sector.

