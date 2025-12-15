Investigan homicidio de un hombre de 33 años en feria navideña de Puente Alto

La PDI investiga el homicidio de un hombre de 33 años, de nacionalidad chilena, atacado a balazos la noche del domingo en una feria navideña informal de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Al parecer, hubo intercambio de disparos entre la víctima y los agresores.

Los hechos ocurrieron en el sector de Los Carpinteros con Los Ñandúes hasta donde llegó un grupo de desconocidos que atacó a la víctima. Un disparo le provocó la muerte en el mismo lugar. El caso comenzó a ser investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al respecto, el comisario Ángel Jaque informó que "estamos en una etapa muy preliminar de la investigación, estamos recogiendo evidencia balística, gráfica y testimonial que nos permita establecer fehacientemente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y los partícipes del mismo".

"Añadió que "el homicidio habría ocurrido en el contexto de una feria navideña informal y habría ocurrido un intercambio de disparos, pero eso está en etapa aún muy preliminar y estamos tratando de establecer fehacientemente ese contexto".

