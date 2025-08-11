Investigan homicidio de mujer de 62 años baleada en su domicilio en Conchalí

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI están investigando el homicidio de una mujer de 62 años, baleada en el rosto en el interior de un domicilio de la comuna de Conchalí.

El crimen habría ocurrido la noche del domingo tras un tiroteo en el pasaje Diamante, pero quedó al descubierto la mañana de este lunes cuando una vecina encontró el cadáver de la victima.

La vecina vio que la puerta del antejardín de la casa de la víctima estaba abierta y al acercarse a observar, vio el cuerpo de la mujer en el patio delantero.

Según reportó la vecina a la policía, la noche del domingo se escuchó una balacera en el sector. De hecho, frente a la casa de la víctima se encontraron seis vainillas.

Los peritajes e indagatorias están a cargo del Laboratorio de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA