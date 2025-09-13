Investigan homicidio de hombre en situación de calle en una plaza de Lo Prado

Carabineros investiga el homicidio con arma blanca de un hombre en situación de calle, cometido la noche de este viernes alrededor de las 22:30 horas en una plaza de la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana. La víctima sufrió una puñalada en el tórax.

Sobre el crimen, el capitán Luis Pérez señaló que "esta persona se encontraba en la vía pública, fue encontrado por personal municipal y se dio cuenta al Ministerio Público, quien instruyó que las diligencias estén a cargo de personal del OS9 y del Labocar".

"Al momento no mantenemos hay testigos del hecho, solamente alguien hizo un llamado al 133 de que había una persona atendida en la vía pública, personal municipal llegó al lugar y corroboró los hechos", añadió.

"Hasta el momento no hemos podido identificarla, no mantenía documentos, al parecer vivía ahí en la banca, hay especies como frazadas, que dan a entender que esta persona vivía en el lugar", agregó.

Finalmente, dijo que "no se ha podido encontrar el arma, hay rastros de sangre de la persona que fue herida, caminó algunos metros para después caer al suelo y fallecer en el lugar".

