Investigan hallazgo de cadáver de hombre en inmueble abandonado de Melipilla

Un cadáver fue encontrado al interior de un inmueble abandonado en Melipilla, en la Región Metropolitana. El hallazgo motivó un procedimiento de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que buscan establecer las circunstancias de la muerte.

La víctima corresponde a un hombre de 40 años y el cuerpo fue encontrado en un recinto ubicado en calle Correa.

El fiscal Francisco Lanas, del equipo ECOH, señaló que se instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios para determinar la causa de muerte y las circunstancias en que se produjo.

"Atendido el hallazgo, se instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios, con el objeto de poder cooperar en el establecimiento de la causa de muerte y las circunstancias de la misma", explicó el persecutor.

Lanas agregó que las diligencias incluyen el empadronamiento de testigos, el levantamiento de cámaras de seguridad y el trabajo en el sitio del suceso.

Por ahora, se busca establecer cómo y en qué circunstancias murió el hombre.

PURANOTICIA