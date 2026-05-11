Investigan femicidio en Buin: Presunto autor mantiene orden de detención por un homicidio ocurrido en 2019

La Fiscalía Metropolitana Occidente junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran indagando un femicidio ocurrido durante la noche de este domingo en la comuna de Buin.

El fatal episodio se desencadenó alrededor de las 22:30 horas en la calle Raúl Martínez Yanedete. En ese lugar, y luego de protagonizar una discusión, un hombre de 37 años atacó a su pareja efectuándole un disparo con un arma de fuego.

Producto de la extrema gravedad de las lesiones provocadas por el impacto balístico, la víctima tuvo que ser derivada de urgencia hasta las dependencias del Hospital de Buin. Fue en este recinto asistencial donde el personal médico finalmente confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, el paradero del presunto autor del asesinato es desconocido, por lo que se mantiene en calidad de prófugo. Cabe destacar que el sujeto registraba una orden de detención pendiente a raíz de un homicidio perpetrado en el año 2019.

Respecto a las labores de búsqueda, el fiscal jefe de Flagrancia Metropolitana Occidente, Patricio Rosas, detalló que los equipos especializados están llevando a cabo diversas acciones operativas y judiciales. Según las palabras del persecutor, se encuentran trabajando "tanto en el sitio del suceso como ante el tribunal para lograr su pronta e inmediata detención".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA