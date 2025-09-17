Investigan ataque armado contra dos sujetos en población La Legua de San Joaquín

Dos sujetos que se encontraban a bordo de un vehículo al interior de la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, fueron baleados por desconocidos.

Ambos se trasladaron en el mismo vehículo al Hospital Barros Luco.

El ataque comenzó a ser investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y funcionarios del OS9 de Carabineros, quienes realizaron las primeras diligencias en el sitio del suceso y en el hospital.

El fiscal ECOH Sebastián Gana señaló que los dos hombres "fueron abordados por otros sujetos que también se movilizaban en un vehículo, desde el cual efectuaron disparos hacia el interior del auto, resultando lesionados".

"Uno de ellos se encuentra actualmente siendo intervenido y el otro está fuera de riesgo vital", añadió el persecutor de la región Metropolitana.

Cabe hacer presente que no se descarta que el ataque se deba a un ajuste de cuentas entre bandas rivales de la población La Legua de San Joaquín.

