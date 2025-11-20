Investigan asesinato de un hombre que recibió un disparo en el rostro en Puente Alto

El Equipo ECOH y Carabineros investigan el homicidio de un hombre que recibió un disparo en el rostro por parte de un conocido que se dio a la fuga en Puente Alto.

El crimen ocurrió en calle Nocedal, donde la víctima –un sujeto de nacionalidad chilena y de entre 30 a 40 años– fue atacada en plena vía pública.

Personal del SAMU trasladó al herido a un recinto asistencial, donde falleció.

La investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana y el OS9 de Carabineros.

El fiscal ECOH Alejandro Sepúlveda informó que "se trata de un homicidio de una persona chilena, que fue ultimada con un disparo en su rostro".

Se trata de un solo atacante y se están manejando diversas hipótesis sobre el crimen, no descartándose nada por el momento, según el persecutor.

PURANOTICIA