Investigan asesinato de motociclista de 19 años acribillado en Puente Alto

La Brigada de Homicidios de la PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía se encuentran realizando diversas diligencias para esclarecer el asesinato de un joven de 19 años, ocurrido durante las primeras horas de este sábado en la comuna de Puente Alto. El hecho, registrado en plena vía pública de la Región Metropolitana, terminó con la vida de un ciudadano de nacionalidad chilena que no contaba con antecedentes penales previos.

Al momento de ser interceptado, el fallecido se desplazaba a bordo de una motocicleta. Según los antecedentes preliminares entregados por el fiscal Eduardo Pontigo, un desconocido se aproximó a la víctima y abrió fuego de manera directa. Respecto al ataque, el persecutor detalló que “se acerca un sujeto a esta víctima y le propina una cierta cantidad de disparos en su contra, los cuales en definitiva le causan posteriormente la muerte. Son alrededor de siete impactos balísticos los que primeramente habría recibido la víctima”.

Sobre la dinámica en que se perpetró el homicidio, las autoridades analizan las rutas de escape que pudo utilizar el agresor tras el tiroteo. Pontigo explicó que “primeramente se presume que se encuentran ambos y que, en definitiva, el tirador es el que le propina los disparos y que la huida, en principio, se investiga de que haya sido a pie, sin perjuicio que no se descarta que haya estado en algún tipo de vehículo, pero eso en materia de la investigación en este caso”.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones por este crimen y la identidad del atacante se mantiene bajo reserva. Los efectivos policiales continúan trabajando en el sitio del suceso para recolectar evidencia que permita determinar las circunstancias exactas del homicidio y dar con el paradero del responsable.

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