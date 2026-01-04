Investigación por corrupción en Gendarmería revela arma al interior de Santiago 1

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, informó el hallazgo de un arma de fuego al interior del penal Santiago 1, específicamente en uno de sus patios, en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, investigación que permitió desarticular una red de corrupción que involucraría a funcionarios de Gendarmería.

En entrevista con El Mercurio, el persecutor señaló que el descubrimiento se produjo durante diligencias paralelas a la causa principal, subrayando la gravedad del hecho. “Hemos encontrado diversos elementos, incluso un arma de fuego, y en un lugar de la cárcel que nos llama poderosamente la atención, como es el patio de Santiago 1”, afirmó Pastén, recalcando que se trata de situaciones que “no debieran ocurrir”.

El fiscal advirtió que la presencia de armamento dentro de un recinto penitenciario pone en entredicho la capacidad del Estado para mantener el control carcelario, especialmente si este fenómeno llegara a intensificarse. “Si observáramos en lo sucesivo el ingreso de armamento, la situación se puede transformar en mucho más peligrosa”, alertó.

Si bien Pastén indicó que no se trataría aún de un fenómeno masivo, enfatizó que el solo hecho de que exista un arma de fuego dentro de un penal obliga a mantener un estado de máxima alerta. “En el interior de Santiago 1 se encontró un arma de fuego y estamos investigando su origen”, precisó, sin descartar eventuales responsabilidades internas.

Finalmente, el fiscal reveló que la investigación también ha detectado intentos de ingreso de municiones mediante los llamados “pelotazos”, presuntamente con la concomitancia de funcionarios de Gendarmería, lo que refuerza la relevancia y complejidad del caso. “Por eso es que esta investigación es tan relevante”, concluyó.

