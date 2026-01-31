Click acá para ir directamente al contenido
Inusual fenómeno en verano: caída de granizos se registra en varias comunas de la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile había advertido posibilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas para la zona central.

Sábado 31 de enero de 2026 19:46
Durante la tarde de este sábado, ciudadanos de la Región Metropolitana captaron la caída de granizos veraniegos, un fenómeno que sorprendió a vecinos de distintos sectores de Santiago.

De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, el evento se habría presentado en comunas como Lo Barnechea, Las Condes y Maipú, entre otras, donde se observaron precipitaciones breves acompañadas de pequeñas bolas de hielo.

El fenómeno se produce en un contexto donde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya había pronosticado para la zona central la posibilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, debido a condiciones atmosféricas inestables.

Según lo indicado, esta situación estaría asociada a una baja segregada que se desplazó desde la zona sur hacia la zona central del país, generando nubosidad convectiva y cambios repentinos en el tiempo.

Por ahora, se mantiene la atención ante posibles nuevos episodios de chubascos, granizos o actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante eventuales complicaciones en el tránsito.

